Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan leylek doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan leylek doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde yaralı leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Mardin Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekiplerce koruma altına alınan leylek, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Merkezde yaklaşık 2 aylık tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan leylek, Siverek ilçesinde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:15

Kaynak: AA

Son Dakika

Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek

Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu

Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı

Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi

27 yaşındaki adam eşine kızıp intihara kalkıştı

32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında

Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak

Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı

Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi

Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü

Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı