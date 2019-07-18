Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan tilki doğaya bırakıldı
2 saat önce
Şanlıurfa'da bir okulun bahçesinde bulunan tilki, tedavisi tamamlanarak doğaya bırakıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:59 Kaynak: AA
'da bir okulun bahçesinde bulunan tilki, tedavisi tamamlanarak doğaya bırakıldı. Karaköprü
ilçesi kırsalında bir okulun bahçesinde yerde yatan tilki gören vatandaşlar, tilkiyi yakalayarak Gölpınar Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.
Burada görevlilerce yapılan kontrollerde aç ve susuz kaldığı için bitkin düştüğü belirlenen tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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