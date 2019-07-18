Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan tilki doğaya bırakıldı
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Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan tilki doğaya bırakıldı

2 saat önce

Şanlıurfa'da bir okulun bahçesinde bulunan tilki, tedavisi tamamlanarak doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan tilki doğaya bırakıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da bir okulun bahçesinde bulunan tilki, tedavisi tamamlanarak doğaya bırakıldı.

Karaköprü ilçesi kırsalında bir okulun bahçesinde yerde yatan tilki gören vatandaşlar, tilkiyi yakalayarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Burada görevlilerce yapılan kontrollerde aç ve susuz kaldığı için bitkin düştüğü belirlenen tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Karaköprü, Şanlıurfa, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:59 Kaynak: AA
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