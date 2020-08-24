Şanlıurfa'da, tedbirlere uymayanlara kesilen ceza 40 milyon lirayı aştı - Son Dakika

KORONAVİRÜS vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, kurallara uymayan kişi ve işletmelere mart ayından bu yana 40 milyon 167 bin 133 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye'de en çok pozitif vakanın tespit edildiği 5 kentten biri olan Şanlıurfa'da, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbir kararlarını ihlal edenlere göz açtırılmıyor. Kentte koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik 24 Mart ile 22 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 40 milyon 167 bin 133 lira idari para cezası kesildi.