Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 4 tutuklama
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:49 Kaynak: İHA
'nın Hilvan
ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tefecilik suçu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayrıca şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, pos cihazı, kredi kartları ele geçirildi. - ŞANLIURFA
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