Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 7 ev ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 1 alacak-verecek defteri, 1 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet senet, 1 adet tapu senedi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 25 mermi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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