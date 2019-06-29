Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu
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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığını belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, pos cihazı, kredi kartları ve slip ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:23 Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Hilvan, Şanlıurfa, Güncel
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