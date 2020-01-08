Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 1 şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet senet, 1 adet tapu senedi ve 1 adet alacak verecek defteri ele geçirildi. Şüpheli şahıs tefecilik, yağma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltına alınarak Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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