Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

13 dakika önce

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin "kuyumculuk" adı altında tefecilik yaptığını belirledi.

Ekipler, eş zamanlı olarak 9 adrese düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir alacak defteri, bir araç satış sözleşmesi, iki senet, bir tapu, bir silah ve 25 fişek ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan iki şüphelinin arandığı belirtildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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