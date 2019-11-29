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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri nakit ihtiyacı olan vatandaşları ağlarına düşürerek faiz karşılığı borç para veren ve borçların ana parası ödenmesine rağmen mağdurlara baskı uygulayarak mallarına el koyan, kurmuş oldukları paravan iş yerleri üzerinden mağdurların kredi kartından komisyon karşılığı kart çekim işlemi yaparak devleti vergi kaybına uğratan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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