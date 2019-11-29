Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları, mağdur kişilere baskı uygulayarak mallarına el koydukları ve bazı kişilerin kredi kartlarından komisyon karşılığı kart çekim işlemi yaparak, devleti vergi kaybına uğrattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, başkalarının adına düzenlenmiş kredi kartı, tapu ve post cihazları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:40:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]