Şanlıurfa'da tekmeli- yumruklu 'yol' kavgası kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tekmeli- yumruklu 'yol' kavgası kamerada

04.01.2023 16:31
Şanlıurfa'da tekmeli- yumruklu 'yol' kavgası kamerada

ŞANLIURFA'da, trafikte 'yol verme' meselesinden 2 sürücü arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'da, trafikte 'yol verme' meselesinden 2 sürücü arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 sürücü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sürücüler, tekme ve yumrukla birbirlerine vurdu. Bu sırada bazı sürücüler, trafiğin durması nedeniyle kavga eden 2 sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girerek sonlandırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tekmeli- yumruklu 'yol' kavgası kamerada - Son Dakika

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