Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için açıldıkları gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Soydan Mahallesi'nde tarımsal sulama göletine balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş'i (19) arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polisleri ve AFAD ekipleri gölet içinde, jandarma da gölet dışında arama tarama çalışması gerçekleştiriyor.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da bölgeye gelerek arama çalışmalarını takip eden ailelerle görüştü ve yetkililerden bilgi aldı.

Çakmak, AA muhabirine, olay nedeniyle üzüntü yaşadıklarını, kayıp olan 2 kişinin aranmasına devam edildiğini, çalışmalara destek vermek için Adıyaman ve Diyarbakır'dan da su altı ekiplerinin geleceğini ifade etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette dün tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.