Şanlıurfa'da "Teknokent Strateji Değerlendirme" çalıştayı
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Şanlıurfa'da Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam İmkanlarının Geliştirilmesi ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yolu ile Dayanıklılık Oluşturma Projesi kapsamında "Teknokent Strateji Değerlendirme" çalıştayı düzenlendi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:54 Kaynak: AA
'da Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam İmkanlarının Geliştirilmesi ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yolu ile Dayanıklılık Oluşturma Projesi kapsamında "Teknokent Strateji Değerlendirme" çalıştayı düzenlendi. Japonya hükümeti
tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, kentteki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Programda, ODTÜ Teknokent
tarafından hazırlanan strateji ve eylem planı, katılımcılarla paylaşıldı, katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi.
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