Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın, System.String[]
Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde Veysi Koran'a ait tekstil fabrikasında pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikanın duvarlarını kepçe yardımıyla yıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 itfaiye aracı ve su tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA

İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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