Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

25.04.2022 13:13
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

ŞANLIURFA'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

ŞANLIURFA'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 4 işçi, dumandan etkilenirken, park halindeki araç ise hurdaya döndü.

2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Depoda bulunan tekstil ürünlerini kurtarmak isterken 4 işçi, dumandan etkilendi. İşçilere ambulansta sağlık görevlilerince müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinesiyle duvarlarını yıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikada park halinde olan araç ise yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika


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