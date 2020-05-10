Şanlıurfa'da tekstil firması ile 2 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 tekstil atölyesi ile 2 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesi Haleplibahçe Mahallesi ve Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde ikamet eden birer kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kişilerin yaşadığı 2 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, Siverek ilçesindeki bir tekstil atölyesinde de karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir tekstil firması çalışanlarınca maske takılmaması, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi, pozitif çıkan vakanın diğer çalışanlar ile yakın temaslı olması ve bilim kurulu önerilerine uygun çalıştırılmaması nedeniyle firma çalışanlarının karantinaya alınarak firmadaki üretime 14 gün ara verilmesine karar verildi."

Öte yandan, Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir binada uygulanan 14 günlük karantinanın sona erdiği duyuruldu.