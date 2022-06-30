Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı

30.06.2022 10:52

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı İncelemeye alınan bilgisayarda vatandaşların bilgilerine ulaşılan bir program tespit edildi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı

İncelemeye alınan bilgisayarda vatandaşların bilgilerine ulaşılan bir program tespit edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen bilgisayarlarda kurulu olan bir programla, vatandaşların özel bilgilerinin alınıp kullanıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuyla aradıkları kişilere kendilerini asker, savcı, polis olarak tanıtıp dolandıran 4 şahsın kimliğini belirledi. Şahısların kaldığı 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların kaldıkları adreslerde yapılan aramada ise 2 adet dizüstü bilgisayar, 15 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 2 adet flaş bellek, 8 adet uyuşturucu hap ve 21 kök kenevir ele geçirildi. Bilgisayarda yapılan incelemede ise şahısların kurdukları bir programla vatandaşların özel bilgilerine ulaşıp kullandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

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