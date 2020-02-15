Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli Şanlıurfa ve Bursa'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli Şanlıurfa ve Bursa'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da bir kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon 400 bin değerindeki altın ve parayı dolandırıcılık yöntemiyle aldığı öne sürülen T.G'nin Şanlıurfa'ya giriş yaptığı tespit etti.

Ekipler, Şanlıurfa Otogarı'na düzenledikleri operasyonla T.G'yi yanında 3 kilo 245 gram külçe altın, 76 Ata altın, 14 yarım altın, 25 çeyrek altın, 2 Reşat altın, 1 gram altın, 1 dobra altın, yaklaşık 60 bin TL para ve çeşitli ziynet eşyalarını ele geçirdi.

Şanlıurfa ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalarda olayla ilişkili oldukları belirlenen M.Ç. ve İ.H.G. de gözaltına alındı.

Ekipler, yaptığı incelemede zanlıların İstanbul başta olmak üzere birçok ilde çok sayıda telefonla dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti.

Şanlıurfa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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