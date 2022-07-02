Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama

02.07.2022 10:28
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçe merkezindeki 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, telefon dolandırıcılığıyla ilgili çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 15 cep telefonu, 13 SIM kart, 2 USB bellek, 8 uyuşturucu hap ve 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zanlıların yasa dışı yollardan elde ettikleri kişisel bilgileri bilgisayar programında kullandıkları, telefon kayıtlarında iki günde 3 bin 127 kişiyi arayarak dolandırmaya çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Akçakale, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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