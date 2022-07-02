Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçe merkezindeki 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, telefon dolandırıcılığıyla ilgili çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 15 cep telefonu, 13 SIM kart, 2 USB bellek, 8 uyuşturucu hap ve 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Akçakale, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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