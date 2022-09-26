Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

26.09.2022 21:52
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 305 bin lira ile 1 kilo 500 gram ziynet eşyası bulundu.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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