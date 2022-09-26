Adreslerde yapılan aramada, 305 bin lira ile 1 kilo 500 gram ziynet eşyası bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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