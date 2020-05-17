Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

ŞANLIURFA'da, termometlerin 40 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar gölge mekanlara akın ederken, sokağa çıkması yasak olan çocuklar ise sulama kanallarında yüzerek serinledi.

ŞANLIURFA'da, termometlerin 40 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar gölge mekanlara akın ederken, sokağa çıkması yasak olan çocuklar ise sulama kanallarında yüzerek serinledi. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden olan Şanlıurfa'da bugün termometreler 40 dereceyi gösterdi. Evlerinden bunalarak dışarı çıkan vatandaşlar, parklarda ve ağaç gölgelerinde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Kentin kırsal bölgelerinde ise dışarı çıkması yasak olmasına rağmen 20 yaş altında çocuklar, sulama ve tahliye kanallarında tehlikeye aldırış etmeden yüzerek serinledi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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