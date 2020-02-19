Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 51 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 51 gözaltı

7 saat önce

ŞANLIURFA'da jandarma tarafından son bir ayda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 51 şüpheli gözaltına alıdı.

Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 51 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'da jandarma tarafından son bir ayda, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 51 şüpheli gözaltına alıdı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 ayda, kent merkezi ile ilçelerinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik art arda operasyon düzenledi. 51 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 10 kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 2  RPG7 roketatar, 1 makineli tabanca, 10 av tüfeği, 11 el bombası, 631 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 224 M16 piyade tüfeği fişeği, 6 RPG 7 roketatar mühimmatı, 4 roketatar mühimmat sevk fişeği, 96 av tüfeği fişeği, 31 makinalı tabanca fişeği, 18 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 8 M16 piyade tüfeği şarjörü, 1 M16 silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma,  51 şüpheliyi sorgularının ardından adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 14'ü 'terör örgütüne üye olmak ile örgüte yardım ve yataklık etmek' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 24'ü adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek, 13'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:16 Kaynak: DHA
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