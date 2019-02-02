Şanlıurfa'da 'Terör' Operasyonu: 10 Tutuklama

ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonda terör örgütleri DEAŞ mensubu 1, FETÖ/PDY mensubu 13 kişi ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 37 kişiden 10'u tutuklanırken, 20 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.



- Şanlıurfa

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