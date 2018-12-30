Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Ceylanpınar ile bazı kırsal mahallelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 15 kişiyi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:09 Kaynak: AA

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