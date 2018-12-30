Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Ceylanpınar ile bazı kırsal mahallelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 15 kişiyi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:09 Kaynak: AA
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