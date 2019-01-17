Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi, sınır dışı edildi.
Şanlıurfa
'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan Suriye
uyruklu kişi, sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, kentte düzenlenen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu çaycı Halid Müslüm'ün sorgu ve ifade işlemleri tamamlandı. Gaziantep
Geri Gönderme Merkezinde yapılan işlemlerin ardından Şanlıurfa'ya getirilen Müslüm, daha önce geldiği Suriye'nin Aynularab (Kobani
) kentine gönderildi.
Müslüm, kentte 6 Aralık
2018'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 38 kişinin arasında bulunuyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:11 Kaynak: AA
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