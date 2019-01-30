Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir
ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:35 Kaynak: AA
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