Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

13 dakika önce

Şanlıurfa'da, HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da, HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen Ömer Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ilçedeki evine gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:10 Kaynak: AA

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