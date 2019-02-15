Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da, HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen Ömer Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ilçedeki evine gözaltına alındı.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım, emniyete götürüldü.

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