Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 10 zanlı, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgu işlemleri için emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu Gerçek Kürk Giydiği İddia Edilen Hadise'ye İlk Destek Meslektaşı Hatice'den Geldi

Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:39:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]