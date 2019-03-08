Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

13 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı yakalandı.

DEAŞ üyesi 3 teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri, ilçe kırsalında Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu A.Ş. (24) ve M.A. (32) ile Suriye uyruklu H.A'yı (28) gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonlarında da örgüt içerisinde çekilmiş fotoğraflar ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Ş'nin geçmişte Dubai'de polis olduğu ve Suriye'de canlı bomba eğitimi aldığı, diğer şüphelilerin de örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulundukları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesine getirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında: Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş

Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 14:56:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]