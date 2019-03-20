Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

2 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibat ve iltisakları bulunduğu, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 38 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibat ve iltisakları bulunduğu, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 38 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince kent genelinde çalışma başlatıldı.

Haklarında terör örgütüyle irtibat ve iltisakları olduğu yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 38 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:27 Kaynak: AA

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