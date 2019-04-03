Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

23 dakika önce

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: AA

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