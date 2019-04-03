Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
23 dakika önce
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Halfeti
, Birecik
ve Siverek
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: AA
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