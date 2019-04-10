Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

56 dakika önce

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adresinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:01 Kaynak: AA
Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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