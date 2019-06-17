Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonu
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Şanlıurfa'da terör operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Çoğan Mahallesi'ndeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:42 Kaynak: AA
PKK, Şanlıurfa, Güncel
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