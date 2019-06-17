Şanlıurfa'da terör operasyonu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:42 Kaynak: AA
'nın Birecik
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Çoğan Mahallesi'ndeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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