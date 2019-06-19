Şanlıurfa'da terör operasyonu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:13 Kaynak: AA
'nın Akçakale
ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Suriye
'den Türkiye
'ye bir teröristin geçeceğine yönelik bilginin alınması üzerine Akçakale sınırında önlemlerini arttırdı. Ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi R.İ'yi (34) gizlendiği adreste yakaladı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.İ, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
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