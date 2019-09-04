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Şanlıurfa'da terör operasyonu

5 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince 3 eve düzenlenen terör operasyonunda, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince 3 eve düzenlenen terör operasyonunda, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Viranşehir ilçesinde terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 3 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 62 tabanca fişeği, 60 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 32 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 26 av tüfeği fişeği, 1 el dürbünü, 1 pala ve 4  YPG terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 157 terörist kıyafetine el konuldu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Viranşehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
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