Şanlıurfa'da terör operasyonu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:14 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle A.Y, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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