Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle A.Y, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.