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Şanlıurfa'da terör operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle A.Y, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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