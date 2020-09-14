Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince Viranşehir ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu kişi ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.