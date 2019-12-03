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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

7 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüyle irtibatlı oldukları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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