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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

20.01.2022 16:53
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik Suruç, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Cumhuriyet, Şanlıurfa, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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