Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 tutuklama
6 saat önce
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG'ye terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Barış Pınarı Harekatımız sayesinde 400 bine yakın Suriyeli dönüş yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarata göre Syriza, PKK ve FETÖ'nün sığınma yeri YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var