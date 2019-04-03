Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 30 Gözaltı

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 30 Gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyelerine ve örgüt lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 30 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyelerine ve örgüt lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Birecik ve Halfeti'de terör örgütü PKK/PYD üyeleri ve örgüt propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak operasyonları kapsamında Birecik ve Halfeti'de 22, Siverek'te de 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:01 Kaynak: İHA

Birecik, Halfeti, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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