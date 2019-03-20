Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 38 Gözaltı

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 38 Gözaltı

11 dakika önce

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda 38 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 38 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda 38 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

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