Üye Girişi
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı

20.01.2022 17:26
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA'da, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, terör örgütleri PKK/ YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG ile DEAŞ'a yönelik kent merkezi ile Suruç ve Akçakale ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 2'si DEAŞ ve 3'ü PKK/YPG terör örgütü mensubu olan 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


YORUMLAR
500

Terör, DEAŞ, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi! AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi!         
17:26
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada         
17:15
Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor         
17:08
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
17:26 AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi!
17:20 Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı
17:19 Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar
17:15 Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada
17:08 Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor
17:03 Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i trans birey oldu
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:32:26. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement