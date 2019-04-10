Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 6 Gözaltı

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.



Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri ve sosyal medya yoluyla örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Adresinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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