Terör operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
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Terör operasyonunda 6 tutuklama

24.03.2022 22:14

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG adına faaliyet yürüten ve işbirlikçilik yapan üyelerin yakalanması için çalışma başlattı. Bazı adreslere düzenlenen operasyonda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Şeyhanlı/ İHA)

Terör operasyonunda 6 tutuklama
Terör operasyonunda 6 tutuklama
Terör operasyonunda 6 tutuklama
Terör operasyonunda 6 tutuklama
Terör operasyonunda 6 tutuklama
Terör operasyonunda 6 tutuklama
Terör operasyonunda 6 tutuklama

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika


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