Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı

41 dakika önce

Şanlıurfa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 66 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 66 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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