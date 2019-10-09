Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı

56 dakika önce

- Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı Terör operasyonunda gözaltılar artabilirŞANLIURFA - Şanlıurfa merkez ile Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde terör örgütü PKK/PYD lehine propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda,...

- Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı

Terör operasyonunda gözaltılar artabilir

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkez ile Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde terör örgütü PKK/PYD lehine propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 66 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Şanlıurfa merkez Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 66 kişi gözaltına alındı. Şafak operasyonları gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP'li yöneticileri ile üniversite öğrencilerinin de olduğu öğrenildi.

Terör operasyonu ile ilgili gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı
Sınırda sıcak saatler! Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:54:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]