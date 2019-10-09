- Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı

Terör operasyonunda gözaltılar artabilir

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkez ile Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde terör örgütü PKK/PYD lehine propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 66 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Şanlıurfa merkez Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 66 kişi gözaltına alındı. Şafak operasyonları gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP'li yöneticileri ile üniversite öğrencilerinin de olduğu öğrenildi.

Terör operasyonu ile ilgili gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.