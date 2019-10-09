Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı

2 saat önce

Şanlıurfa merkez ile Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 66 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa merkez ile Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 66 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, Şanlıurfa merkez, Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD lehine propaganda yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 66 şüpheli arasında HDP'li yöneticiler ile üniversite öğrencilerinin de olduğu öğrenildi.


Terör operasyonunda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
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