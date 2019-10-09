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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 95 gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP yöneticileri ve üniversite öğrencilerinin de olduğu 95 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 95 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP yöneticileri ve üniversite öğrencilerinin de olduğu 95 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında Şanlıurfa merkez Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 95 kişi gözaltına alındı. Şafak operasyonları gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP yöneticileri ile üniversite öğrencilerinin de olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:04 Kaynak: DHA
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