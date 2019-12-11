Şanlıurfa'da terör operasyonuna 8 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör operasyonuna 8 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da terör operasyonuna 8 tutuklamaŞanlıurfa'da, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medyadan propagandalarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör operasyonuna 8 tutuklama

Şanlıurfa'da, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/ YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medyadan propagandalarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu çerçevede PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen 8 kişi, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG şüphelisi 8 kişi, 'terör örğütü üyesi ve propagandası' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa'da terör operasyonuna 8 tutuklama

Şanlıurfa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
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